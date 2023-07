La emotiva carta abierta de Sebas Villalobos a Alana en redes tras su victoria en Top Chef VIP "Te quiero...". El influencer colombiano dedicó unas emotivas palabras a la flamante ganadora de la segunda temporada de la competencia culinaria de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebas Villalobos Sebastián Villalobos y Alana | Credit: Instagram Alana; Instagram Sebastian Villalobos Era una de las grandes favoritas para alzarse con la victoria y este lunes se cumplieron todos los pronósticos. Amante de la cocina desde niña –con 12 años ganó una competencia culinaria en México, Masterchef Junior– Alana Lliteras se convirtió anoche en la ganadora de la segunda temporada de Top Chef VIP, llevándose así el codiciado título de Top Chef VIP y los $100.000 en efectivo. "Ganamos y digo ganamos porque este premio se lo dedico a toda mi familia, mis compañeros pero también a todos los que siempre me estuvieron apoyando y que creyeron en mí. Sin el calor de su apoyo nada de esto sería posible. Gracias, gracias, gracias", escribió la joven conductora mexicana desde su perfil de Instagram. "No tengo palabras para describir este increíble viaje lleno de aprendizaje, personas hermosas que se atravesaron en mi camino y todo lo vivido", agregó. Alana Alana, ganadora de Top Chef VIP 2 | Credit: Instagram Alana Alana Alana gana Top Chef VIP 2 | Credit: Instagram Alana Una de esas personas hermosas que se atravesaron en su camino fue Sebastián Villalobos, con quien tuvo una relación muy cercana y especial tanto dentro como fuera de la competencia. Alana Alana y Sebastián Villalobos celebran su victoria en Top Chef VIP 2 | Credit: Instagram Alana El influencer y cantante colombiano dedicó unas emotivas palabras a Alana a través de su cuenta de Instagram tras su victoria en la competencia culinaria de la cadena hispana. Después de todo lo que aguantamos nos lo merecemos — Sebastián Villalobos "Felicidades Alanita. La Top Chef VIP definitivamente. Estoy muy orgulloso de ti y de vivir este proceso contigo. Eres una dura. Doy fe de la pasión con la que cocinas y cómo siempre le pones tu esencia y marca personal. Feliz con la decisión y con los resultados", escribió. "Un honor competir contigo y un placer de la vida cruzarnos en este proyecto. Dios te bendiga y que lluevan las celebraciones, que después de todo lo que aguantamos nos lo merecemos". Vi caer tus lágrimas, conectarte con tu menú, contigo… y enfrentarte a esta situación desde tu pasión y amor a la cocina. Te quiero mucho, Alanita — Sebastián Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Villalobos también dejó un comentario en la publicación de Alana. "Superorgulloso de ti, de tu dedicación, de tu proceso. Vi caer tus lágrimas, conectarte con tu menú, contigo… y enfrentarte a esta situación desde tu pasión y amor a la cocina. Te quiero mucho, Alanita". Sebas Sebas Villalobos y Alana | Credit: Instagram Sebastián Villalobos "Te quiero Sebitas. Gracias por estar siempre", no tardó en agradecerle Alana.

