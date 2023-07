Sebastián Villalobos aclara en redes el beso que se dio con Alana en la final de Top Chef VIP 2 El beso entre Alana y Sebastián Villalobos fue sin duda el momento más comentado de la final de Top Chef VIP 2. El influencer colombiano ha hablado ahora al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebas Sebas y Alana se besan en la final de Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO Alana Lliteras y Sebastián Villalobos derrocharon química durante Top Chef VIP 2, competencia que este lunes llegó a su gran final por Telemundo con la victoria de la joven conductora mexicana. Una química que no pasó desapercibida entre sus compañeros. "Yo fui de los primeros que se dio cuenta porque como estaba ahí con ellos en el grupito cool y de repente salíamos de que a cenar o algo y yo los veía así como muy pegaditos, muy amiguitos…", comentó semanas atrás Juan Pablo Gil, quien también fuera concursante de la competencia culinaria. La ganadora de Top Chef VIP 2 y el influencer colombiano dejaron a muchos con la boca abierta, incluidos a sus propios familiares, con el beso que se dieron durante la final del reality. Sebas y Alana se besan en la final de Top Chef VIP 2 Sebas y Alana se besan en la final de Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO Un gesto que muchos interpretaron como una confirmación de su historia de amor. Pero ni Alana ni Sebas han confirmado que sean novios. "¿Eres novio de Alana?", le preguntaron este martes a Villalobos en un Instagram Live, justo un día después de que se emitiera la final en la que se dieron el beso. "No chicos, no somos novios", aclaró él. ¿Y entonces el beso que se dieron? "Uno se emociona cuando ve a la gente que uno quiere feliz, contenta y lo celebra con ellos. Nos fuimos en la emoción", explicó entre risas el artista en su transmisión en vivo en Instagram. Sebas y Alana se besan en la final de Top Chef VIP 2 Sebas y Alana se besan en la final de Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será que son solo amigos o no querrán gritar aún a los cuatro vientos su amor? El tiempo lo dirá.

