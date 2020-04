Sebastián Villa responde a las graves acusaciones de maltrato de su novia Sebastián Villa está siendo señalado como responsable de agresiones físicas y mentales por su novia Daniela Cortés, quien tiene dos años de relación sentimental con el futbolista. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Daniela Cortés, novia del futbolista colombiano Sebastián Villa, lo acusó este martes de maltrato en un duro mensaje en redes sociales acompañado de imágenes, al que el delantero del Club Atlético Boca Juniors de Argentina respondió asegurado que desconocía “con qué intención se está publicando lo que se publicó”. En su mensaje, Cortés aseguró que llevaba tiempo siendo víctima de maltratos. “Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ¡¡ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y ¡nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia”, relató en Instagram la joven, quien es pareja del deportista desde hace dos años. “Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”. RELACIONADO: ¿Cómo puedo ayuda a una persona que es víctima de abuso? Image zoom JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images; Instagram Cortés acompañó el texto con una serie de imágenes en la que se la ve con lesiones y heridas sangrantes, e incluyó un video en que se escucha lo que parece ser una discusión entre dos personas a las que no se les ve el rostro. Horas después de que apareciera la denuncia de su novia, Villa acudió a las redes para responder a las acusaciones. “A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que tengo a mi madre, tengo a mis hermanas, tengo a mi sobrinita, a mis primitas; tengo mujeres en mi familia. Aclararles que no estoy en mi casa”, comentó en un video también en Instagram. “No sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana, empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un comunicado, Boca Juniors señaló que se puso en contacto con los representantes del jugador “para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan”, al tiempo de que se puso a disposición de la justicia “en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso”. Por su parte, el vocal de la comisión directiva de Boca Juniors, Matías Daglio, en una aparente respuesta al caso, compartió en Twiter un escueto mensaje: “Tolerancia 0”.

