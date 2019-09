Sebastián Rulli y Angelique Boyer celebraron su aniversario en Tulum así de enamorados By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La pareja se desplazó al paraíso de Tulum, en el sur de México, para celebrar con unas buenas vacaciones que llevan cinco años juntos. Empezar galería ¡Feliz aniversario! Image zoom IG/Angelique Boyer “Vida de mi amor @sebastianrulli Son 5 años de tantos buenos recuerdos, 5 años en los que he vivido los momentos más plenos de mi vida, construyendo la mejor versión de mi misma a tu lado y apoyando tus sueños y viendo realizarte como hombre es lo que me hace más feliz, este amor crece cada día, beso a beso. Gracias por hacerme sentir tan bonito, por la paz que me regalas. Te amo profundamente cada día mejor”, compartió la actriz. Advertisement Advertisement Un tributo Image zoom IG/Sebastián Rulli “Quédate con esa persona que emocionalmente te enamora y que espiritualmente te fortalezca. @angeliqueboyer eres eso y más para mi😍❤️🙌 5 años juntos y seguimos sumando!!! Te Amo Vida de Mi Amor!!! Gracias por tanto. Eres mi inspiración”, expresó el actor. Se divirtieron Image zoom IG/Sebastián Rulli La pareja paseó en bicicleta por las ruinas arqueológicas de Coba. Advertisement Solamente ella Image zoom IG/Angelique Boyer “Cada vez más loca, más libre, más mujer, más YO. 📸 @sebastianrulli”, dijo la actriz. Todos unos turistas Image zoom IG/Angelique Boyer La pareja se tomó una foto en una exposición. Encantado Image zoom IG/Sebastián Rulli Sebastián Rulli parecía estar hipnotizado por las obras de arte que lo rodeaban. Advertisement Advertisement Advertisement Lugares espectaculares Image zoom IG/Sebastián Rulli “Te ves como te proyectas.. Confía en tu camino, en lo que sabes y en lo que eres. Lo que necesitas está dentro de ti”, compartió el argentino. Acumulando recuerdos Image zoom IG/Sebastián Rulli A la pareja le encanta viajar y descubrir nuevos lugares. Desde arriba Image zoom IG/Sebastián Rulli A diferencia de su novio, Angelique Boyer, decidió tomarse una foto en lo más alto de las ruinas. Advertisement Advertisement Advertisement Foodie Image zoom IG/Angelique Boyer Rulli no pudo evitar colgar una imagen de estos deliciosos tacos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

