"¡Ni en las novelas!". Sebastián Rulli y Angelique Boyer 'escandalizan' con este beso de tornillo Ni El Dragón ni Teresa, ningún beso de la pareja de actores ha sido tan apasionado como el que acaban de protagonizar en Tiktok. ¡Qué pasión! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que su romance va viento en popa a toda vela es algo que ya sabemos. Sebastián Rulli y Angelique Boyer nos han dado cuentas de ello a través de sus fotos en redes y declaraciones de amor. Besos también han habido unos cuantos, pero ninguno como este. A través de Tiktok, la plataforma favorita del argentino donde casi, casi se ha convertido en el rey, nos brindaron unas imágenes, medio en broma medio en serio, que han disparado la temperatura de inmediato. "¿Qué novela es esta?", "¡Ni en las novelas!", "Amo este beso", escribieron algunos de los seguidores que alucinaron con este derroche de pasión entre la parejita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los actores ya están inmersos en sus respectivos proyectos pero que siempre sacan tiempo para disfrutarse, sobre todo en el fin de semana, volvió a hacer de las suyas con esta travesura virtual. Al mal tiempo, buena cara. A pesar de los difíciles momentos que estamos viviendo, los tortolitos siempre sacan lo mejor y apuestan por el sentido del humor para hacer frente a lo que tenemos encima. Sebastián acaba de estrenar la segunda temporada de El Dragón con un gran éxito y su chica ya está rodando Imperio de mentiras, la nueva producción de Televisa cuyas grabaciones retomaron hace unas semanas tras el parón de la pandemia. Pero el fin de semana es para disfrutarlo ¡y vaya si lo han hecho!

