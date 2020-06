Sebastián Rulli se pone romántico al recordar lo más bonito que han hecho por él Sucedió durante una conversación con Alejandra Espinoza, en el que el atractivo actor argentino no pudo evitar revelar además su gusto culposo... ¡Qué tierno! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sucedió durante el El Break de las 7, donde Alejandra Espinoza sometió a una ronda de preguntas al protagonista de Tres Veces Ana. Sebastián Rulli, el ingenioso actor argentino que se ha convertido en un rey del Tik Tok con sus divertidos videos, demostró que tiene un corazoncito sensible cuando se le pregunta acerca del amor y de su familia, por más simpáticos que sean sus clips, como este que realizó con Carlos Ponce. Además de reconocer que su físico le abrió muchas puertas, pero que sin el esfuerzo y el talento de nada sirven los estereotipos, admitió con humildad que no le importaría que sus piernas fuera más robustas, con más músculo, algo que no deja de trabajar pero que tampoco le quita el sueño y en ese aspecto entiende que “no tiene ningún reclamo con el universo”. A juzgar por las imágenes que comparte, ¡más le vale que sea así! En cuanto a su gusto culposo, solo se atrevió a mencionar un guilty pleasure PG-13… ¡El helado! A ser posible, de dulce de leche, sabor que le remonta a su infancia argentina en décimas de segundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Confesó que sí hay algo que cambiaría de su vida si pudiera: “La distancia física que tengo de mis seres queridos, mi familia, la gente con la que he nacido, crecido y sigo en contacto permanente: mis padres, mis hermanas, mis sobrinos…. La familia es el símbolo de unión, la base de la sociedad, yo realmente sí que extraño mucho tenerlos cerca físicamente”, aseguró. “Se extraña el decir vamos a organizar una comida, u hoy paso por ti papá y damos una vuelta, ese tipo de cosas que por más que uno se sienta pleno en todos los sentidos, el compartir todo con la gente que amas es lo más hermoso”, afirmó nostálgico. Image zoom Instagram/Sebastián Rulli Después de tomarse unos segundos para pensar qué contestar a la pregunta de qué era lo más bonito que habían hecho por él, se refirió inmediatamente a su novia, Angelique Boyer. Image zoom “Angie ha hecho cosas maravillosas por mí, y no podría decirte una, el hecho de amarme ya es lo más hermoso y lo que me hace feliz y sentirme pleno”.

