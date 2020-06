Sebastián Rulli revela sus inicios como actor Sebastián Rulli inició en la actuación por los años 90 en su natal Argentina ¿cómo se veía el actor en aquellos tiempos? Él mismo lo revela. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los primeros pasos de Sebastián Rulli a nivel profesional fueron como modelo en su natal Argentina; tiempo después se convirtió en actor y, en 1996, debutó en la telenovela Montaña rusa, otra vuelta interpretando el papel de Ignacio. Un año después encarnó a Sebastián en el melodrama Naranja y media. Ahora, el actor recuerda dicha participación con un video que dio a conocer. “1997, Argentina; mis comienzos en esta hermosa carrera como actor, en un proyecto llamado “Naranja y Media” encabezado por al maestro Guillermo Francella", explicó Rulli en el texto que acompaña dicho audiovisual. “Aquí manejaba muy bien mi acento argentino y no me alcanzaba para cortarme el pelo [bromeó]”. RELACIONADO: Sebastián Rulli posa completamente desnudo en las redes sociales Image zoom Mezcalent En el video se puede apreciar al novio de Angelique Boyer portando una camiseta azul con estampado al frente; luce el pelo hasta los hombros; así como una discreta barba y bigote. En la escena, de corte cómico, Rulli está charlando con una chica y cuando llegan a la puerta de un inmueble, él le pregunta “¿es esta casa?”. Ella responde: “sí, vive mi novio acá”. De pronto, aparece un hombre muy mayor que toma a la joven de la mano y ambos se van caminando felices. Segundos después aparece otra chica peleando por el mismo hombre; lo cual, desconcierta por completo al actor, quien se aleja del lugar. “Y tú ¿qué estabas haciendo en 1997?”, agregó. “Si es que ya habías nacido”. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los usuarios comentaron sobre el aspecto de Sebastián Rulli y hubo quien lo comparó con un famoso actor de Hollywood. “Brad Pitt”, escribió un cibernauta. “Siempre guapo. Y tu acento Argentino ¡mucho más marcado!”, mencionó una fanática. “No cambiaste nada. Solo la melena”, dijo alguien más. Angelique Boyer tampoco dejó pasar la oportunidad de halagar a Sebastián Rulli y le escribió “hermoso”, palabra que acompañó con emoticones de ojos enamorados.

