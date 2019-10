Sebastián Rulli revela por qué no quiere casarse con Angelique Boyer El actor argentino confesó que está más feliz que nunca con su novia Angelique Boyer, con la que no piensa casarse ya que ambos están de acuerdo que su unión va más allá que el matrimonio. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Sebastián Rulli está gozando del éxito que está teniendo la serie El Dragón (Univision). Durante su visita reciente a People En Español, nos pusimos al día con el argentino y descubrimos qué fue lo que más le llamó la atención de este proyecto basado en el libro del escritor español Arturo Pérez Reverte. “Para muchos somos ejemplos a seguir, no solamente como actores sino también personajes que interpretamos y, sobre todo en la televisión que está dirigida a la familia, a un público abierto. Creo que sí tenemos una responsabilidad y hoy por hoy tenemos que cuidad mucho eso. Siento que las cosas se pueden ir mejor, se pueden hacer mejor”, dijo galán de telenovelas sobre el mensaje tras la trama. “Este es el objetivo que tienen en El Dragón. Me siento muy orgulloso de ser parte de él”. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En cuanto a su vida personal, Rulli confesó que está más feliz que nunca con su novia Angelique Boyer, con la que no piensa casarse ya que ambos están de acuerdo que su unión va más allá que el matrimonio. Siempre lo hemos hablado con Angelique. Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma y no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto de por sí. No me ilusiona en lo más mínino. No creo en esos papeles, no creo en esos compromiso, yo creo en el amor”, confesó Rulli. No te pierdas a Sebastián Rulli en la serie El Dragón de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement EDIT POST

