Sebastián Rulli recuerda al bebé que perdió y se emociona al hablar de Santi El galán de telenovelas abrió su corazón y habló como pocas veces sucede de su faceta más desconocida: la de papá. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En cuanto dicen ‘corte’ en el set de grabación, Sebastián Rulli deja atrás la imagen de galán de exitosas telenovelas y se convierte en el padre amoroso que siempre soñó ser. "Santi para mí es mi responsabilidad más grande", reconoció visiblemente emocionado el actor argentino en una reciente entrevista para el programa de televisión La última y nos vamos (Unicable), donde el protagonista de exitosos melodramas como Amores verdaderos y Teresa abrió como nunca su corazón y habló largo y tendido sobre su faceta más desconocida: la de papá. "Espero ser el mejor papá", dijo con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas. "Creo que lo amo muy bien. Lo dejo ser. Me gusta ser también un poco disciplinado en esa sensación de poder llevarle un buen ejemplo, me gusta motivarlo, me gusta que se esfuerce por conseguir las cosas, me gusta verlo desarrollarse en lo que le gusta aunque sean cosas que yo quizás no entiendo, que es todo esto de las plataformas, las aplicaciones", compartió Rulli. Durante la entrevista, el protagonista de El dragón también recordó su fallido matrimonio con la madre de su hijo y lo difícil que fue para ambos en su momento poder convertirse en papás. “Yo quería tener una familia y Cecilia [Galliano] también entonces todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado”, se sinceró. "Se hicieron las evaluaciones de qué se necesitaba y en ese momento ella necesitaba un tratamiento de hormonas o ese tipo de cosas y se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil", aseveró el intérprete de 44 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue muy difícil, sobre todo para ella. Y yo le dije ‘ya no’, esto de tener que ver la hora, el día sinceramente lastima mucho la relación y bueno dijimos ‘ya basta’ y cuando menos se lo esperaba uno de repente Dios quiso que pegara", contó el galán de telenovelas. Image zoom Sebastián Rulli y Cecilia Galliano Mezcalent (x2) Así llegó a Santi a sus vidas, quien hoy ya tiene 10 años y es su más grande tesoro. "Ahí mi vida cambió", afirmó sin dudarlo. "Fue la sensación más fuerte que uno puede sentir", dijo sobre el momento en que pudo sostenerlo por primera vez en sus brazos. ¿Pero será que tras seis años de feliz noviazgo con la también actriz de telenovelas Angelique Boyer al actor le gustaría convertirse nuevamente en papá? "No lo sé, yo soy papá, yo ya soy papá entonces no tengo esa necesidad. Sinceramente no me imagino con más hijos, nunca soñé con tener una cantidad específica de hijos", se sinceró. "Si ella en algún momento lo necesita no estoy cerrado, pero yo no quiero tener esa presión social ni familiar ni nada por el estilo. Yo hoy por hoy estoy pleno y siento que Angi también entonces para qué forzar las cosas. No tenemos que darle el gusto a nadie, tenemos la mejor relación del mundo y soñamos con mantenernos así de bien sea cual sea la circunstancia".

