Sebastián Rulli reacciona a confesión de Cecilia Galliano, quien conserva anillo de compromiso que él le dio Pese a que el matrimonio entre Cecilia Galliano y Sebastián Rulli no concluyó en los mejores términos; la conductora conserva el anillo de compromiso que le dió ¿qué dice el actor al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Cecilia Galliano dio a conocer que el anillo de compromiso que le dio su exmarido, Sebastián Rulli, aún lo guarda. De hecho, ha considerado dárselo a Santiago, el hijo de ambos, para que se lo entregue a la novia con la que desee contraer nupcias. "Los anillos son míos, el anillo lo guardé y en algún momento, cuando Santi tenga su pareja con mucho gusto se lo voy a dar a mi nuera", mencionó Galliano en aquel momento. Ante ello, el actor no dudó en opinar sobre esa importante declaración de la madre de su único hijo. "Ok, qué bueno, carísimo de París. Está bien, es de [Cecilia], es para ella", advirtió a los medios de comunicación. La conductora además mencionó que si bien terminaron con algunos conflictos, el protagonista de la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran resultó ser un marido perfecto. "No existe la perfección, no existen las personas perfectas. Lo que sí existe es las ganas de hacer las cosas mejor", mencionó. "Yo creo que todo el mundo intenta ser su mejor versión y ahí están los resultados". Sebastian Rulli y Cecilia Galliano Sebastian Rulli y Cecilia Galliano | Credit: Mezcalent.com; Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Sebastián Rulli, quien mantiene un romance desde hace varios años con Angelique Boyer, los idilios perfectos solamente se pueden dar cuando ambas partes están dispuestas a trabajar en equipo. "Una relación perfecta es cuando hay amor, cuando ese amor es procurado por las dos partes. Tiene que haber admiración, amor y mucha comunicación es la base de una relación, no sé si perfecta pero con ganas de que se mantenga", concluyó.

