Sebastián Rulli posa completamente desnudo en las redes sociales El actor argentino usó la imagen para hacer un juego con sus seguidores. Las chicas, por supuesto, fueron las más interesadas. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sebastián Rulli ha dejado a todos sus seguidores anonadados tras publicar una imagen en una playa donde posa completamente desnudo. Aunque está de espaldas y solo queda al descubierto su derriere, el actor argentino usó la imagen para hacer un juego con sus seguidores. Las chicas, por supuesto, fueron las más interesadas. "Encuesta: A los que les gusta ver gaviotas, coloquen (👍 , a los que no (👎 ), y a los que les da igual (🤷‍♂️) . También se aceptan otras respuestas 🤪 ¿Cuál será el resultado?", publicó en el calce de la imagen acompañándola de los hastags "viendo gaviotas volar", "encuesta seria", "me río de Janeiro", entre otras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios no se hicieron esperar. La primera fue su novia Angelique Boyer, "¡¡¡Mi vidaaaaaaaaaa vuelta vuelta!!! Oigan tranquil@s todos vienen unas más de cerca". También Montserrat Oliver dijo: "Pues yo no sé qué pájaro les guste más ver en esta playa". Luego de largos días de promoción de su teleserie El dragón (Univision), Rulli y su novia han estado de vacaciones en las playas de México. Así lo han compartido en sus redes sociales, donde cada vez se les ve derrochando más amor. Definitivamente Sebastián se merecía estas vacaciones. ¡Y nosotros esta buena vista! Advertisement

