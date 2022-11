Sebastián Rulli se muestra por primera vez públicamente con su hijo Santiago Tras mantener un gran hermetismo con su único hijo, Sebastián Rulli presume orgulloso a Santiago. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Sebastián Rulli ha sido muy hermético en cuanto a todo lo relacionado con Santiago, el hijo que procreó durante su matrimonio con Cecilia Galliano. Sin embargo, la actriz no ha tenido problema de llevarlo a diversos eventos. Quizá por ello, el protagonista de la telenovela Papá a toda madre ya no busca ocultar del ojo público al adolescente. Así, dio a conocer una serie de imágenes de loa momentos que compartió con su primogénito durante un viaje a Nueva York, Estados Unidos. "¡¡NYC!! De esos viajes que quedarán en la memoria y tatuados en el corazón!! Verte sonreír así 'Hijo Mío' es de los regalos más grande que la vida me da. Que se repitan muchos días como estos y podamos seguir compartiendo juntos ese amor infinito que nos une", escribió Rulli para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "No paramos ni un segundo. Los Rulli reunidos. Te amo Santiago Rulli Galliano". Michelle Renaud reaccionó de inmediato a esta publicación. "¡¡¡¡No había visto a tu hijo!!!! Muy guapos los dos. ¡¡Qué padre, esos viajes papá-hijo jamás se olvidan!!", mencionó. Ante ello, el actor respondió a la muestra de apoyo por parte de su colega. "¡¡Michelle Renaud gracias!! ¡¡Así es!! Hermoso verlos crecer y compartir con ellos. "Gracias por la buena vibra!!!", comentó. Sebastian Rulli Sebastian Rulli | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la famosa no fue la única, los cibernautas también se pronunciaron ante este momento de convivencia entre ambos. "¡Hermosos! Es maravilloso ver este hermoso amor entre padre e hijo. Muchos felicidades"; "Vivencias que se quedarán para toda su vida"; "Qué bonito es lo bonito y qué felicidad tan grande poder compartir ésos momentos entre padre e hijo"; ¡"No manches jaja, se ríen igual! Tienen la misma asimetría. Padre e hijo sin duda. Qué padre que pudieron disfrutar tanto juntos", y "Que guapo y qué grande está ya. Momentos como esos son los que se quedan para toda la vida", fueron otros comentarios. Sebastián Rulli mostró lo orgulloso que está de su único hijo y quizá más adelante siga compartiendo este tipo de momentos en familia.

