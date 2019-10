Sebastián Rulli hace su confesión más sincera sobre el amor y la infidelidad El protagonista de El Dragón, cercano y cariñoso como siempre, ha confesado que sí ha sido infiel y ha cometido errores en el amor. Esto fue lo que contó. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es uno de los actores más queridos y aplaudidos. Su papel en El Dragón, la serie del momento, denota su madurez como intérprete y su entrega absoluta a su trabajo. En lo personal, Sebastián Rulli vive una relación maravillosa con la mujer de su vida, Angelique Boyer, en quien ha encontrado el verdadero significado del amor. Así lo ha expresado durante una sincera entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda a quien le ha revelado algunos de los momentos más importantes pero también menos apetecibles de su vida. ¿Eres fiel? Le preguntó la comunicadora de forma directa mientras hablaban del amor y el matrimonio, ese contrato que Sebastián no considera necesario para estar con la persona que amas en cuerpo y alma. Su contestación no se hizo esperar. "Sí, hoy por hoy sí, más que nunca", aseveró sin ningún tipo de duda. Pero reconoce que no fue siempre así y que esos errores son los que le han hecho aprender. "He sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido. Por hoy me queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese, ni crearlo ni sufrirlo", dijo con cara seria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y celoso? Pues aunque admite que lo fue, es algo que también dejó en el baúl de los recuerdos, especialmente porque está con una mujer en quien confía plenamente, pero sobre todo, se siente bien consigo mismo. "Fui celoso en la adolescencia pero me di cuenta de que el único perjudicado es el que lo siente", expresó. Más claro imposible. Igual de convencido está de que casarse no entra en sus planes pues ningún papel te garantiza que esa persona esté contigo para siempre. "Creo en el amor, considero que la honestidad, la sinceridad y el amor verdadero es lo que sustenta una relación". Bien dicho Sebastián. Advertisement

