Sebastián Rulli se sincera sobre cómo quedó su relación con el productor José Alberto Castro, ex de Angelique Boyer El actor fue juzgado de 'mal amigo' en su momento a raíz de su romance con Angelique Boyer ya que Rulli era amigo del productor mexicano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La confirmación años atrás de su romance con Angelique Boyer situó en su momento a Sebastián Rulli en el ojo del huracán puesto que el galán argentino era amigo del productor José Alberto Castro, con quien la intérprete de origen francés había mantenido un noviazgo de tres años justo antes de iniciar su historia de amor con Rulli. El protagonista de exitosas telenovelas como Teresa, Amores verdaderos y Lo que la vida me robó fue cuestionado recientemente sobre este polémico asunto en una entrevista para el programa de televisión Confesiones del canal Tlnovelas, donde el actor de 44 años hizo frente a este controversial asunto como pocas veces lo ha hecho. “Sebastián, así como se lo pregunté directamente a Angelique, te lo voy a preguntar a ti ya tú me dices no, sí o next. La gente te juzgó de ‘mal amigo’ con ‘El Güero’ Castro…”, le preguntó directamente la conductora del espacio, Aurora Valle. Image zoom Sebastián Rulli y Angelique Boyer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de esquivar la pregunta, el también protagonista del melodrama Tres veces Ana no tardó en dar su punto de vista al respecto de lo sucedido entre José Alberto y él: “A mí lo único que me importaba era que él me juzgara y bueno si me juzgó no tuve chance tampoco de poder platicar con él porque no tuve esa oportunidad”, respondió Rulli, dejando claro que su relación con José Alberto Castro, con quien trabajó en las exitosas telenovelas Rubí y Teresa, terminó cuando inició su noviazgo con Boyer. “De su parte sí [se acabó ahí]. Pero yo lo quiero muchísimo y lo respeto y de verdad me da mucho gusto saber que le va bien”, aseguró Sebastián. El también protagonista de El dragón (Univision) reconoció que le gustaría ‘algún día’ poder hablar con el productor sobre lo sucedido; sin embargo, también dijo sentirse muy ‘tranquilo’. “Ojalá algún día podamos platicar, pero yo estoy muy tranquilo y yo sé que si él quisiera conmigo cuenta”, aseveró Rulli. Advertisement

