Sebastián Rulli conversa con su entrepierna en un divertido video en TikTok Mira el divertido video en el que el actor argentino recreó una controversial entrevista que el desaparecido Juan Gabriel se hizo a sí mismo años atrás. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Sebastián Rulli sí que sabe pasar el tiempo y mantener el sentido del humor. Ahora que padece la fiebre de los videos de la red social TikTok, se le ocurrió grabar una peculiar conversación con su entrepierna. En el video reproducido en su cuenta de Instagram, Rulli bromeó sobre la importancia de que en estos tiempos de aislamiento social, las personas mantengan el contacto con aquellos amigos que hacía tiempo que no se habla. En el divertido clip de menos de un minuto, el protagonista de El dragón imitó una entrevista que Juan Gabriel se hizo a sí mismo en 2014. En esta nueva versión, un Rulli estirado en un sofá se levanta el pantalón y le pregunta a su miembro [que tiene su cara] cómo está, le dice que si “su mejor amigo” está bien, entonces él está mucho mejor. “Esta cuarentena ha servido para conectar con esos amigos que hacía tiempo no hablabas, o con los amigos de siempre. Es bueno tener con quien hablar, y si es tu mejor amigo... mejor!”, fue el mensaje con el que acompañó la grabación. El clip ha generado casi un millón de reproducciones y casi 10,000 comentarios con las reacciones de sus amigos colegas como Julián Gil, Sergio Mur y Eiza González, quienes no pudieron aguantar la risa con su nueva ocurrencia. Rulli ha demostrado en la cuarentena nuevas facetas, como el baile, la imitación y, por supuesto, la comedia con sus chistosos videos. La acogida del público ha sido espectacular y ya acumula 2.6 millones de seguidores en la plataforma con 41 videos.

