Sebastián Rulli vuelve a incendiar las redes sociales: esta vez con un desnudo frontal El actor argentino ha vuelto a incendiar las redes sociales, esta vez con un desnudo frontal. ¡Mira la hot imagen del galán de telenovelas! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sebastián Rulli lo ha vuelto a hacer. A tan solo un día de haber incendiado las redes sociales con la que era hasta ese entonces su foto más ‘hot' –en la imagen el galán argentino aparecía de espaldas completamente desnudo– el protagonista de la teleserie El dragón (Univision) ha compartido nuevamente este jueves una sugerente imagen a través de su perfil de Instagram en la que regala un nuevo desnudo a sus más de 7 millones de seguidores: esta vez, eso sí, frontal. "Si esta foto pasa el medio millón de likes, les prometo que la siguiente es la del millón. Dicen que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor, ¿será cierto? Quisiera abrazarlos a todos en este día de acción de gracias pero cómo ven, ahora no puedo", escribió el también galán de exitosos melodramas de Televisa como Teresa, y Lo que la vida me robó junto a una imagen en la que aparece como Dios lo trajo al mundo tapando sus partes íntimas con una mano. Los comentarios, por supuesto, no se han hecho esperar. En apenas media hora la instantánea ya tenía 100 mil me gusta y cerca de 4 mil comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La foto que estaba esperando" o "hasta zoom le hice", son algunos de los mensajes que han inundado la atrevida publicación del galán. Hay, incluso, hasta quienes se han atrevido a retar al actor. "Una con los brazos arriba", le pidió una seguidora. ¿Será que Rulli se atreva a hacer un desnudo integral? Advertisement

