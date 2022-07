Sebastián Rulli se desnuda para celebrar sus 47 años Sebastián Rulli quiso festejar sus 47 años al natural, y agradeció a todos los que lo han acompañado en este camino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Rulli Sebastián Rulli | Credit: Sebastián Rulli/IG ¡Sebastián Rulli ha decidido celebrar su cumpleaños en pelotas! El actor y modelo argentino quiso festejar sus 47 años al natural, y agradeció a todos los que lo han acompañado en este camino. "Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!! Así, o más claro échale agua 💦 😁", escribió en Instagram junto a unas fotografías completamente desnudo en el mar. "Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!! Feliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!!", añadió. El actor agradeció además el cariño que recibe a diario y en especial a su pareja de muchos años, Angelique Boyer, cómplice de las increíbles fotos con que nos ha regalado el apuesto actor. "Gracias por tanto amor y muestras de cariño!! Consciente de lo bendecido que soy de contar con tod@s ustedes. No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud", dijo. "Gracias mi amor @angeliqueboyer por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos 🤪😂😂", bromeó. Sebastián Rulli Sebastián Rulli | Credit: IG/Sebastián Rulli Los comentarios a las calientes fotos no se hicieron esperar, y muchos le dejaron sus mejores deseos al actor en el post: "Grande Sebas!!! Buenísimo festejar de esa manera! Que tengas un gran año! Fuerte abrazo!🥂🍾", "Muchas felicidades querido amigo! Todo lo mejor hoy y siempre!", "Todo lo bueno del mundo y que Dios y la vida le sigan regalando muchos motivos para seguir sonriendo. Se le quiere 🙌", le dijeron. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Y Boyer no podía quedarse de brazos cruzados y también le compartió un emotivo mensaje de cumpleaños a Rulli: "Hoy muchos celebramos tu existencia", dijo. "Qué bendición amanecer a tu lado 😍 y qué alegría me provoca este día porque nació el ser que más feliz me hace, yo sé que es tu cumpleaños pero el regalo eres tú para nosotros", aseguró. Nunca mejor dicho.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Rulli se desnuda para celebrar sus 47 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.