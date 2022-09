Sebastián Rulli es fotografiado desnudo por su novia Angelique Boyer Las atrevidas imágenes de Sebastián Rulli que han ocasionado furor, fueron realizadas en complicidad con su amada Angelique Boyer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas más sólidas del espectáculo y no dudan en mostrar la buena relación que llevan. La complicidad que mantienen fue demostrada una vez más, cuando la actriz decidió fotografiar a su novio desnudo, quien no dudó en hacer públicas las imágenes. "¡¡Viernes!! Toca limpia y tallada a fondo porque ¡¡tocaaaa!!", escribió Rulli para acompañar las mencionadas fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Esto no es brujería pero les aseguro que ayuda y funciona de maravilla Hoy también te toca?". Por su parte, la autora de las sensuales instantáneas también se pronunció ante su obra de arte. "Como no quite la silla hermoso Sebastián Rulli. Nos pones lo quitas y loquitos", mencionó en el dicho post. Angelique Boyer y Sebastian Rulli Angelique Boyer y Sebastian Rulli | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios no pudieron resistirse y se pronunciaron ante las sexys imágenes del también modelo de origen argentino con diversos halagos. "¡Cálmate! ¡¡¡Qué levantas al gallinero!!!"; "Tan hermoso"; "¿Quieres matar sus fans?"; "Hay Dios mío, me tapo los ojos, no puedo pecar"; "¡¡Pero que es eso!! Tú muy bien, bien talladito"; "Ay Dios, padre que estás nuestro cielo. Ay, se me olvidó como era"; "Perooo, Angelique Boyer ¿qué tal estuvo el detrás de cámaras? Bueno ya me imagino para que preguntó ¿verdad?"; "Este es el momento en el que una felicita a Angelique Boyer. Mis respetos, son una hermosa pareja"; "Así me lo recetaron", y "Bendito los ojos de Angelique que ven este tremendo monumento de Sebastián Rulli", mencionaron. Parece que Sebastián Rulli se divierte mostrando su escultural figura y su amada Angelique Boyer lo acompaña en sus travesuras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Rulli es fotografiado desnudo por su novia Angelique Boyer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.