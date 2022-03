Sebastián Rulli comparte un mensaje muy enfadado contra periodista: "No tiene autoridad moral" Por medio de su perfil de Twitter, el actor argentino alzó la voz ante un fuerte suceso ocurrido en uno de los programas de entretenimiento de la televisión mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus apariciones en redes son pura alegría de vivir. Es difícil ver a Sebastián Rulli implicarse en asuntos negativos o responder a críticas. Prefiere invertir su tiempo en cosas más productivas. Sin embargo, si considera que se trata de algo injusto, ahí está el primero para alzar su voz y apoyar la causa en concreto. Eso es precisamente lo que ha ocurrido esta semana. A través de su cuenta de Twitter, el artista argentino compartía un mensaje en el que se percibe bastante molesto por unos acontecimientos que tuvieron lugar contra un colega. Un asunto muy delicado que salpicó a su compañero, el también actor Mauricio Martínez quien, tras la reciente denuncia por acoso de Sasha Sokol, decidió hacer lo propio y contar su experiencia en este sentido. Sebastián Rulli Sebastián Rulli | Credit: Mezcalent El intérprete señaló a Toño Berumen, manager de grupos como Magneto, Mercurio o la cantante Fey en los años 90, como la persona de la que fue víctima de acoso hace años atrás cuando comenzaba. "Salí bastante nervioso y canté. Me dijo 'estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo", compartió en Twitter. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que fueron respondidas y puestas en duda por parte de Pati Chapoy en su programa Ventaneando de una manera muy tajante. "Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras... Es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada", expresó la veterana periodista. Una reacción a la que Sebastián tuvo algo que decir en sus redes. Si bien no mencionó su nombre, sí dejó claro su sentir al respecto y mostró todo su apoyo a su compañero. "Alguien que ha vivido del chisme barato, críticas e injurias, no tiene autoridad moral para juzgar una declaración tan intima y personal de un artista tan profesional como tú Mauricio. Respeto mucho tu valentía y te abrazo a la distancia", añadió Sebastián. Por su parte, Mauricio también intervino tras escuchar a la presentadora hablar así de él y dudar de su testimonio. "No nos van a callar". De manera excepcional, el protagonista de la nueva versión de Los ricos también lloran no se quedó callado y, además de defender lo que considera justo, señaló la falta de empatía y humanidad. Al igual que Sebastián, el actor Eduardo España tendió su mano a Mauricio. "Yo también te creo", le escribió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Rulli comparte un mensaje muy enfadado contra periodista: "No tiene autoridad moral"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.