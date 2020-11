Close

¡Sebastián Rulli contraataca y responde al sexy semidesnudo publicado por Angelique Boyer! El actor argentino tenía un as bajo la manga. Así que, además de responder a su chica ante semejantes imágenes, también publicó una foto suya con la que sus fans ¡siguen babeando! Sexy se queda corto. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los dos poseen un cuerpo de infarto y sus publicaciones en traje de baño o ligeritos de ropa suelen provocar el caos en las redes. Eso mismo pasó con Angelique Boyer esta semana cuando compartió un recuerdo muy especial de una sesión de fotos semidesnuda. Las imágenes han dado la vuelta al mundo años después de ser realizadas y, como era de esperar, el novio de la protagonista no tardó en reaccionar. Sebastián Rulli no solo le dedicó unos piropazos de los que quitan el sentido, sino que respondió con una foto de recuerdo suya que dejó a sus fans literalmente sin aliento. "¡La perfección en punta de pies! Eres hermosa siempre. ¡Como sea! Te Amooo", escribió el enamorado. Poco después sorprendió con esta instantánea. ¿Preparados? Image zoom Sebastián Rulli | Credit: IG/Sebastián Rulli En realidad fueron sus fans de toda la vida quienes se la recordaron y que el argentino no tardó en compartir de inmediato. Se trata de una imagen de su etapa como modelo en Milán, allá por 1999. Así que si Angelique cortaba la respiración con ese posado subidito de tono que dejaba poquito a la imaginación, su amor hacía lo propio con esta foto de sus años mozos. ¡Ay juventud, divino tesoro! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ambos casos ya han corrido unos añitos de esas imágenes pero parece que el tiempo no ha pasado para los tortolitos. Incluso se podría afirmar que hoy en día se ven hasta mejor. Solo hay que echar un vistazo a sus cuerpos en traje de baño para ver que están más en forma que nunca. ¿Su secreto? Pues quererse mucho y ser felices. Lo que se siente por dentro se refleja también por fuera.

