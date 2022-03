Sebastián Rulli comparte el reencuentro más emotivo tras la pandemia: "Esta foto vale oro" El actor argentino y su pareja Angelique Boyer tomaron unos días de vacaciones para por fin vivir una reunión de las que alimentan el corazón. La imagen es puro amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una etapa de mucho trabajo y largas horas en los foros de grabación, Sebastián Rulli se merecía un descanso. Y no solo para desconectar de los guiones, sino también para vivir uno de esos momentos que hacen que la vida valga la pena. Con su bella cómplice Angelique Boyer a su lado, el actor se reunió con dos de las personas a las que más ama. Pero no fue la única alegría, también consiguió que ambos amores pudieran reencontrarse después de una larga pandemia. ¿De quiénes se tratan? Feliz y emocionado, el protagonista de la nueva versión de Los ricos también lloran, lo dio a conocer entusiasmado en su perfil de Instagram con una imagen que dice más que mil palabras. "¡Esta foto vale oro para mí! Los Rulli sean unidos", escribió junto a esta instantánea de él, su hijo Santiago y el papá del actor, el señor Óscar Rulli. Tres generaciones unidas por una sonrisa y el amor de la familia. Sebastián se mostró encantado de poder volver a disfrutar de su hijo y de su padre al mismo tiempo y que por fin nieto y abuelo se hayan podido reencontrar después de tanto tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para ello, el argentino, su hijo y su pareja viajaron hasta la ciudad de Estepona, en España, donde residen sus padres para poder vivir este instante tan valioso y esperado. Sebastián Rulli Desde allí, el actor de 46 años presumió orgulloso de los esos momentos de paseo, de playa, de comida rica y, sobre todo, de complicidad. Lo mismo Angelique, quien también mostró algunos de esos ratitos frente al mar y de desconexión total en la bella costa española. Y aunque el tiempo no acompañó, igual se lo gozaron con nubes, lluvia y viento. Un encuentro familiar que se alargará unos días y que recargará las baterías de Sebastián antes de regresar a México y seguir trabajando. Momentos que, sin duda, no tienen precio.

