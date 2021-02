Close

Sebastián Rulli comparte la mejor de las noticias: ¡su papá por fin puede caminar! El actor mostró emocionado los logros de su progenitor, quien pasó de estar postrado en una cama y silla de ruedas a ponerse en pie. "Jamás se rindió". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han sido unas semanas muy difíciles para Sebastián Rulli y su familia. El actor anunciaba a comienzos de año que su papá Óscar sufría un derrame cerebral el 1 de enero en Málaga, España. Una noticia inesperada que el argentino compartió consternado en sus redes sociales con profunda preocupación, pero sin perder la esperanza. De la noche a la mañana, su progenitor, y uno de sus grandes ejemplos a seguir, quedó paralizado de medio cuerpo. Igual que compartió la dura noticia, hoy da a conocer una buenísima: la recuperación de su padre. El actor, quien viajó a España de inmediato para estar con los suyos, ha mostrado una foto del líder de la manada en pie y caminando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jamás se rindió por más que casi no podía moverse, ni valerse por sí solo.

Se esforzó muchísimo en sus terapias que aún sigue tomando para recuperarse lo más pronto posible. De estar postrado en la cama, pasó a la silla de ruedas, luego a caminar con andador ¡y ahora ya lo está haciendo por sí solo! ¡Todo un guerrero incansable!", escribió orgulloso. A su lado, su otra cómplice y valiente mujer, su madre Silvia. "El pilar de la familia, la más fuerte, la que le pone el pecho a las balas cuando la situación se pone difícil", añadió el protagonista de El Dragón. El actor y sus hermanas han estado con sus padres al pie del cañón y de su cama, ayudando en todo y convencidos de que saldría adelante. Hoy Sebastián celebra este avance y agradece a todos por el apoyo y las muestras de cariño recibidas. "Gracias a mi amor Angelique Boyer por apoyarme y estar conmigo a la distancia, siempre demostrándome amor y comprensión", expresó. "Gracias a todos ustedes que lo tuvieron en sus oraciones y mandaron tanta buena vibra. Todo ese amor ha hecho milagros", concluyó. ¡Sin duda, una maravillosa noticia digna de celebrar, querido Sebastián!

