“No es fácil de digerir": Sebastián Rulli, ¡celoso de los besos de Angelique Boyer y Andrés Palacios! Después de que la intérprete de Imperio de mentiras afirmara que la química entre ella y su compañero de pantalla era evidente, el argentino se confesó con un reportero acerca de cómo estaba llevando las escenas candentes de su novia. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “La química no se puede negar”, afirmó Angelique Boyer en Despierta América hace un par de semanas, al hablar de la grabación de las escenas candentes junto a Andrés Palacios para Imperio de mentiras… Y esa química no ha pasado desapercibida ni para los televidentes, ni para el novio de la actriz, Sebastián Rulli. “Andrés y yo desde el principio nos comprometimos en hacer una gran historia de amor”, afirmó la intérprete de Elisa Cantú . “Lo platicamos y dijimos que teníamos que hacer esas cosas para que la gente se enamorara de esos besos y tuviera ganas de enamorarse y, si están enamorados, pues que vayan y lo demuestren aún más”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las cámaras de Televisa Espectáculos captaron juntos a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli durante los recientes Premios de Tv y Novelas, en los que la actriz brilló vistiendo unos espectaculares vestidos. Image zoom Credit: Angelique Boyer Instagram Allí el actor argentino habló de la serie que protagoniza su amada y confesó que era muy fanático del personaje de su novia en la serie: “Soy fan número uno y veo que de repente no debería estar sufriendo y apoyando a la hermana o al otro y digo yo, uy, no puede ser, y ¡cuando se dan los besos…! ¡Uy! ¡Cómo te explico, papá!” exclamó Rulli,con un tono a la vez doloroso y divertido. Al preguntarle el reportero por cómo se siente al ver los besos entre su novia y Andrés Palacios, él confesó: “No es fácil, no es fácil de digerir…”. La misma Angelique, quien estaba junto a él, intervino en la conversación para contar que se preocupó cuando en la distancia comprobó que él estaba subiendo esas imágenes a sus stories fingiendo llanto: “¡Llámenle por teléfono, lo que sea!” avisó a su círculo. Finalmente, ambos se rieron y Sebastián explicó: “Es el personaje, es el personaje…” dijo con humor, quitándole leña al fuego.

