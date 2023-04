Hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano debutó en televisión ¡Mira cómo ha crecido! Santiago, el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, debuta en televisión y comparte momento inolvidable con su padre en vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Santiago, el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano le sigue los pasos a sus famosos padres. El adolescente debutó en televisión en el programa Mi famoso y yo, donde participa su madre. Rulli —quien ha actuado en telenovelas como Teresa, Los ricos también lloran y El dragón— recién compartió imágenes con su hijo en unas vacaciones en Cozumel. Los seguidores del actor argentino quedaron maravillados ante lo grande que está Santiago. "Este viaje fue inolvidable. No solo porque estuvimos juntos mi hijo Santiago y yo, sino porque juntos descubrimos lo hermoso que es nuestro caribe mexicano", escribió Rulli junto a imágenes de ambos buceando. "Fue la primera vez que Santi buceaba. Vimos tiburón de arrecife, mantarraya águila, tortugas, caballito de mar, cangrejo gigante, calamares, pulpos, langostas y mucho más". La actriz Angelique Boyer, novia del actor, comentó: "el primer buceo de muchos" "¡Qué bonito es lo bonito!", añadió Rulli en su mensaje en Instagram. "Queda mucho por conocer, por bucear, por disfrutar". Tanto Galliano como Rulli han expresado lo orgullosos que están del adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastian Rulli Credit: (Victor Chavez/WireImage) Santiago fue al programa Mi famoso y yo a dar un poderoso mensaje en contra del bullying. ¡Sin duda las cámaras lo aman!

