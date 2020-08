"¡Un Dios griego!". Sebastián Rulli arrebata el título de 'más sexy' a Angelique Boyer con este posado El actor argentino ha provocado el caos y la confusión en las redes con su última fotografía que supera la sensualidad de su novia. ¡Y mira que eso es difícil! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay posados y luego está el de Sebastián Rulli, que acaba de provocar un cortocircuito en toda regla con su más reciente publicación pelo en pecho. Bueno, pelo no es que haya mucho pero pectorales sí, y muy bien puestos. ¡Menuda ha liado en apenas minutos! El actor argentino y su chica Angelique Boyer son los reyes de los posados, a cada cual más sexy. Pero hasta ahora la bellísima actriz de Teresa siempre había ganado la partida. Sebastián se le quedaba cerca, todo hay que decirlo. Esta nueva imagen del intérprete de El dragón en jeans rotos, sin camisa y haciendo ejercicio con un cubo es la responsable del caos de Instagram en las últimas horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Le han comparado con Hulk ¡y hasta con un Dios griego! Ninguno logran superar al novio de Angelique, considerada una de las mujeres más envidiadas en estos momentos. Con esta 'sencillita' foto, Sebastián nos invitaba a acabar con la rutina en nuestras vidas. "Rompe con la rutina de fin de semana: ¡carga la motivación diaria para seguir entrenando! ¿Qué ejercicio o actividad vas a hacer hoy? Yo cargar botes de proteína (todo suma)", escribió positivo. De momento, el ejercicio de mirarle ya está cumplido. Y es que en estos momentos de quedarse en casa, un taquito de ojo así se agradece, y mucho. ¡Thank you Sebas!

Close Share options

Close View image "¡Un Dios griego!". Sebastián Rulli arrebata el título de 'más sexy' a Angelique Boyer con este posado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.