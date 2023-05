La Lista VIP: Ariadne Díaz y Sebastián Rulli en Más allá de ti, gira de Ana Bárbara y más Ariadne Diaz y Sebastian Rulli protagonizan 'Más allá de ti'. Además: ya puedes adquirir boletos para la gira de Ana Bárbara y más Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz y Sebastián Rulli protagonizan Más allá de ti Ariadne Díaz y Sebastián Rulli llegan con un nuevo reto actoral al entrar en la piel de Amy y David en una historia cargada de suspenso y crimen. Más allá de ti, producida por Rosy Ocampo, cuenta la historia de una expolicía latina llamada Amy, quien lucha desesperadamente por la custodia de su hijo. Ella descubre que puede comunicarse con los muertos y lo usa para convencer a un político poderoso de que, a cambio de poder comunicarse con su difunta esposa, reabra el caso del padre de su hijo que está encarcelado injustamente. Durante ese proceso, Amy y el político se enamoran, lo que hace que inesperadas fuerzas sobrenaturales amenacen la vida de todos. Estrena el 26 de mayo en ViX. Gira de Ana Bárbara: 'Bandidos Tour' La reina grupera Ana Bárbara confirmó su emocionante gira de 21 fechas en Estados Unidos, México y República Dominicana. La gira comenzará el 31 de agosto en California hasta cumplir más de 20 fechas , recorrerá 30 años de la carrera de Ana Bárbara, destacando sus mayores éxitos como "Bandido", "Lo busqué", "La trampa", " Qué poca", entre otros. Como invitada especial se encontrará en varias fechas de esta gira la talentosa Majo Aguilar. Los boletos ya están disponibles en ticketmaster.com Citadel llega a su fin Citadel ha estado causando sensación en todo el mundo, ya que el dúo de espías de élite estuvo viajando por Bombay, Londres, Roma y finalmente Los Ángeles, en la gira promocional mundial de la serie. Cuando una pareja protagonista impresionante se une a las mejores mentes creativas, ¿qué se puede esperar? Secuencias de persecución, identidades olvidadas, personajes misteriosos (y su intensa química), acrobacias llenas de adrenalina y mucho más. El emocionante thriller de espionaje a nivel mundial, Citadel, de los hermanos Russo, tendrá su final de temporada el viernes 26 de mayo en Prime Video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cóctel 'Papi Juancho' papi juancho Credit: Zamora Group Ingredientes: 1.5 oz Contraluz Cristalino Mezcal, 1 oz licor nixta elote, .5 oz jarabe de jalapeño, 1 oz jugo de limón, 2 pizcas de amargo de naranja. Preparación: esté cóctel es uno de los favoritos en Místico Miami, el nuevo restaurante de Gilberto Santa Rosa y Silvestre Dangond. Para prepararlo, solo tienes que mezclar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agita bien, y sirve en un vaso con hielo. Añade las pizcas del amargo de naranja y decora con dos rodajas de lima con tajín.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: Ariadne Díaz y Sebastián Rulli en Más allá de ti, gira de Ana Bárbara y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.