Chicharito y más famosos aplauden el sensual baile de Sebastián Rulli y Angelique Boyer La pareja encendió las redes sociales con un video en el cual realiza un reto viral en trajes de baño. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Sebastián Rulli y su despampanante novia, la también actriz Angelique Boyer, subieron la temperatura de las redes sociales luego de publicar un video en el cual realizan una sensual coreografía. La pareja sin duda sabe disfrutar de su tiempo en cuarentena y nuevamente se sumaron a otro reto viral de la plataforma Tik Tok, pero esta vez al ritmo de la canción “Laxed” del artista BIGPP. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dos horas después de que fue colgado en la cuenta de Instagram de Rulli, el video ya tenía casi un millón de reproducciones y cerca de 4,000 comentarios. “Son unos... cracksssssss”, escribió el jugador de fútbol mexicano Javier Chicharito Hernández en los comentarios. El actor le contestó con emoticonos de, entre otras cosas, una carita guiñando el ojo y un corazón azul. Image zoom Instagram de Sebastián Rulli “Me encantan”, “Qué lindos”, “Fan de ustedes, los amo”, “Maravillosos”, fueron algunos de los elogios de los fanáticos de la sensual pareja. No es la primera vez que los tórtolos cuelgan videos en la plataforma de Tik Tok. Durante estos tiempos de aislamiento social han causado sensación y risas entre sus seguidores con sus ocurrencias; en sí Rulli ya tiene 2 millones de seguidores en esa plataforma. En uno de los más graciosos, el protagonista de la serie El dragón (Netflix) salió barriga al aire —asegurando que no estaba en la dulce espera— y fue una sensación con más de 2.5 millones de reproducciones. “Alguien ha creado una cuenta de Tik Tok y se hace pasar por mí para destruir mi carrera! Si Miguel Garza [su personaje en El Dragón] lo encuentra no me hago responsable. ¡No me sigan ahí!”, escribió al pie de la publicación a modo de chiste. Advertisement

