¡Sebastián Rulli acusa a Angelique Boyer de obligarle a hacer sus clips de baile! La pareja vuelve a encender las redes con su video más visto hasta el momento, en una coreografía perfecta en traje de baño. ¿De veras es ella la culpable de que él baile luciendo cuerpazo? De ser cierto, solo podemos decir... ¡gracias Angelique! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sebastián Rulli se está haciendo todo un experto en las divertidas coreografías que comparte en sus redes. Ya sea solo o acompañado de su enamoradísima Angelique Boyer, la pareja se lo está pasando de lo lindo esta cuarentena, luciendo cuerpazo y haciendo pasar un buen rato a todos los seguidores del simpático argentino. En nuevo video compartido por El Dragón con la intención de desearnos un buen fin de semana, la pareja de moda vuelve a arrasar y el actor asegura que es culpa de su novia, ¡quien le obliga a hacer este tipo de clips! ¿Le creemos? “¡Viernes! Y el cuerpo lo sabe. ¿Quién se anima a mover el esqueleto con nosotros? Gracias Angelique por obligarme, digo...Motivarme”, bromeó el actor, nada tímido a la hora de mostrarse ante la cámara. A punto de rebasar los cuatro millones de vistos, no hay duda que Sebastián Rulli está arrasando en redes esta cuarentena. La inteligencia y el sentido del humor del actor no pasan desapercibidos a sus seguidores que crecen y crecen. Cuando una fan le comentó bajo el baile: “Los tacones imaginarios de Angelique son lo máximo”, el contestó: “Síii. A mi no me quedan...”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquí el novio ojiazul de Angelique terminó riéndose de su propio chiste: “¿Estás triste? Abraza a un zapato. Un zapato... con suela” dijo el actor y añadió #chistemalo #meriopornollorar y provocó las carcajadas del mismísimo rey del baile en las redes, Gianluca Vacchi que le comentó con cantidad de emojis llorando de risa.

