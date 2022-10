Sebastián Poza y Azul Guaita terminan su noviazgo: "Tristemente ya no estamos juntos" El hijo de Mayrín Villanueva aseguró que ama "mucho" a la joven actriz mexicana, pero "desafortunadamente ya no pudimos seguir en los caminos juntos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Azul Guaita Sebastián Poza y Azul Guaita en un evento en octubre de 2021 | Credit: Mezcalent El noviazgo entre Sebastián Poza y Azul Guaita llegó a su fin. Tras casi 3 años juntos, el hijo de Mayrín Villanueva y la joven actriz mexicana, quienes se conocieron grabando en 2019 la exitosa telenovela de TelevisaUnivision Soltero con hijas, decidieron poner punto final a su historia de amor. "Tristemente ya no estamos juntos", anunció el joven actor mexicano en una reciente entrevista con el reportero mexicano Eden Dorantes. "Los dos queríamos otros caminos que no iban al mismo". Para Sebastián, quien ha participado en exitosos melodramas como Vencer el pasado y Corona de lágrimas 2, su noviazgo con Azul fue muy especial ya que la actriz fue su primera novia. "Ya había tenido novias, pero con ella experimenté muchas cosas que fueron mis primeras veces, como un viaje juntos, como presentarla a mi familia bien, o sea todos esos primeros momentos creo que es lo que hace una relación tan bonita y es lo que más he disfrutado de ella. Obviamente nos peleamos como cualquier relación, pero creo que somos una relación buena, una relación bonita porque nos amamos mucho, mucho", declaraba el joven el año pasado. Sebastián Poza Sebastián Poza y Azul Guaita en octubre de 2021 | Credit: Mezcalent A pesar de ya no estar juntos, el hijo de Mayrín, quien supera los 300 mil seguidores en la red social Instagram, reconoció que Azul sigue ocupando un lugar muy especial en su vida. "Yo la amo mucho, la quiero mucho. Desafortunadamente ya no pudimos seguir en los caminos juntos, pero la quiero mucho y sigue en mi vida", aseveró el intérprete de 19 años. Con muchos proyectos Actualmente, Sebastián está enfocado en el trabajo. El actor forma parte del elenco de Una noche, la nueva serie original del servicio de streaming de TelevisaUnivision, ViX+. Sebastián Poza Sebastián Poza en noviembre de 2021 | Credit: Mezcalent "Trata de una chavilla que la acosan y ella empieza a contarlo un poco en la escuela y nadie le cree al principio, piensan que es mentira. Empieza a hacerlo de una forma anónima. Esa es un poco la base de la trama y de ahí empiezan muchos problemas en la escuela, ella con su familia", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si fuera poco, Sebastián está por iniciar grabaciones de una nueva telenovela para TelevisaUnivision. "Ahorita andamos ya entrando para otra novela, no sé si puedo hablar ya, pero ya andamos aquí en tele ya para nueva novela", compartió emocionado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Poza y Azul Guaita terminan su noviazgo: "Tristemente ya no estamos juntos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.