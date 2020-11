Close

Hijo de Mayrín Villanueva habla de la relación que tiene con sus hermanastros El adolescente de 17 años vivió con mucha tristeza la muerte de la abuela de los hijos de su padrastro Eduardo Santamarina: los gemelos Roberto y Eduardo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de no ser hermanos de sangre, Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, mantiene una excelente relación con los hijos de su padrastro Eduardo Santamarina: los gemelos Eduardo y Roberto, quienes ya tienen 20 años. El adolescente de 17, quien forma parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa Fuego ardiente, ha estado muy pendiente de la salud de sus hermanastros ahora que tuvieron covid-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. "Los dejé de ver un rato, pero ya volví a a ver a Eduardo. Roberto ahorita no se encuentra en México", contó Sebastián en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. Image zoom Mayrín Villanueva y su hijo Sebastián Poza; Itatí Cantoral y sus gemelos Roberto y Eduardo | Credit: Mezcalent (x2) "Roberto me contó que a él le había dolido la cabeza, o creo que a Eduardo, no me acuerdo bien, pero que nada más fue dolor de cabeza y ya, que no pasó a mayores", aseveró. El hijo de Mayrín, quien mantiene un noviazgo con la actriz Azul, también estuvo apoyando recientemente a los jóvenes tras la dolorosa partida de su abuela, la madre de Itatí Cantoral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue bastante triste. Creo que nosotros lo sentimos, tal vez no igual que ellos, pero lo sentimos igual de fuerte y cuentan con nuestro apoyo para todo. No estábamos en ese momento en México, pero yo les di una llamada y les mandé mi pésame. Estuvo muy fuerte. Creo que fue algo duro y hasta lagrimitas echamos nosotros porque sí fue fuerte", reconoció el adolescente. A pesar de que cada uno comienza a tomar un camino diferente, Sebastián aseguró que tratan de mantener la comunicación entre ellos, así sea por medio de las redes sociales. "Ahorita como que ya cada uno está en su rollo, Eduardo ya está en la universidad, Roberto también, mi hermana también, o sea como que cada quien ya está formando su vida y cada quien está tomando su propio camino, [pero] sí hemos mantenido el contacto bastante bien de que a veces me pongo a chatear con Edu, le comento en sus historias y así, creo que sigue habiendo muy buen contacto", aseveró el futuro galán de telenovelas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Hijo de Mayrín Villanueva habla de la relación que tiene con sus hermanastros

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.