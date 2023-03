Prometido de Becky G, rompe el silencio: "He dañado e irrespetado a la persona que más amo" Sebastián Lletget comparte un comunicado asumiendo su error y anuncia su entrada en un programa para el bienestar mental con el fin de "trabajar las partes que necesitan sanar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, saltaba la noticia de una supuesta infidelidad de Sebastián Lletget, novio de Becky G. Una usuaria informaba a la cantante desde las redes sociales que el futbolista le había sido desleal. "Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más", leía el mensaje de la tercera persona en cuestión. A partir de ahí, todo fue silencio por parte de la pareja, hasta el día de hoy. El prometido de la intérprete de "Mami" finalmente compartió un comunicado informando de su actual situación, reconociendo sus errores e informando de los siguientes pasos que iba a dar. También pidió disculpas a su pareja a la que dedicó unas sentidas palabras. Becky G y su prometido Sebastián Lletget rompe el silencio sobre supuesta infidelidad | Credit: (Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images) "Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas. El deportista se sinceró con sus fans, sus amigos y familia al reconocer los problemas personales que ha sufrido y le han llevado a esta situación. "He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones", prosigue. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras aceptar que no está bien, dio a conocer los pasos que dará para convertirse en el hombre "que aspiro a ser". "He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación", informó Sebastián. Además, el argentino afirma estar en manos de profesionales que le ayuden a transitar por estas situaciones que tanto daño le han hecho y, por ende a los demás. "Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados", continúa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Becky ha mantenido el silencio. Su más reciente aparición pública fue durante su asistencia al partido de la National Women's Soccer League, donde se mostró sonriente, aunque sin su anillo de compromiso. La artista acudía para apoyar, como siempre hace, al equipo Angel City FC. Por ahora, y a juzgar por el mensaje del jugador, la pareja, que lleva más de 4 años de relación, atraviesa un difícil momento y, para que todo vuelva a ser lo mismo, habrá que darle tiempo al tiempo y ver la evolución de ambos ante los hechos producidos.

