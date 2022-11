Sebastián Ligarde revela el resultado de sus pruebas en el colon: ¿tiene cáncer? El actor Sebastián Ligarde ya conoce los resultados de la biopsia realizada a los tumores que le extirparon en el colon y los reveló públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas Sebastián Ligarde ha tenido que lidiar con la incertidumbre de no saber si padecía o no de cáncer luego de que le detectaran un par de tumores en el colon. Ahora el actor sabe a lo que se enfrenta. Según relató en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Ligarde se sometió a una operación donde le extirparon los tumores. "Tuvimos que encontrar un cirujano endoscopista y aparte el gastroenterólogo para que entraran juntos y ya estando ahí determinaran el tipo de procedimiento. Gracias a Dios lo pudieron sacar completito y se mandó a patología", dijo el actor. "Los resultados fueron positivos en el sentido de que no hay cáncer; es un lipoma, el tumor era un lipoma, era del tamaño de una pelota de golf. Estaba complicando varias cosas. Gracias a Dios salió negativo [a cáncer]", aseguró. Ahora, por recomendación del médico, Ligarde no tendrá que hacerse "ningún chequeo hasta durante 4 años". Sebastián Ligarde Sebastián Ligarde | Credit: Gustavo Caballero/Getty Images También aprovechó para agradecer todas las muestras de apoyo en este tiempo tan crítico en su vida. "Me siento muy agradecido con los fans y con el público que tengo en muchos lugares del mundo por tantas oraciones", añadió. "En estos últimos cinco meses mis oraciones, reflexiones y pensamientos estaban muy centrados en lo que me estaba pasando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que en medio de este duro momento Ligarde había dicho que no quería acercarse a su hija Dawn Amedee, de quien estaba distanciado, ahora ha afirmado que a pesar de todo su amor por ella es incondicional. "Mi hija de por sí es una sobreviviente de cáncer; ella ha sobrevivido a un melanoma muy severo", dijo. "Entonces, no tengo nada que perdonarle a mi hija, la amo incondicionalmente; podemos estar un poquito distanciados por cosas personales, no significa que no la amo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Ligarde revela el resultado de sus pruebas en el colon: ¿tiene cáncer?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.