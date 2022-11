Sebastián Ligarde no se reconciliará con su hija a pesar de que pueda tener cáncer Pese al difícil momento que atraviesa, el actor Sebastián Ligarde no quiere acercarse a su hija Dawn Amedee, de quien está distanciado desde hace algún tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todavía Sebastián Ligarde no tiene la confirmación de que los tumores que tiene en el colon sean benignos. No obstante, la posibilidad de padecer cáncer no hace que quiera acercarse a su hija Dawn Amedee, de quien está distanciado desde hace algún tiempo. Aunque en algún momento padre e hija tuvieron una magnífica relación, lo cierto es que hoy, aunque se desconocen los motivos, no se dirigen la palabra. "No me estoy comunicando con ella, no quiero que porque estoy enfermo, 'ay, ya me voy a acercar y ya voy a ser buena onda'", dijo en una entrevista en el show mexicano Venga la alegría. "Yo no he hecho un intento de acercarme porque las cosas están tensas, pero no voy a estar rogando nada, cada quien tiene sus lecciones que aprender", sostuvo. Sebastián Ligarde Sebastián Ligarde | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de Quinceañera reveló hace unos días que había sido diagnosticado con tumores en el colon. "Creo que a partir de los 60 años de edad, todos los seres debemos tener muchísima cautela con lo que hacemos con nuestro cuerpo, cuidarlo, estarlo checando", dijo en De primera mano (Imagen TV). "Llevamos cuatro meses con distintos endoscopistas, especialistas, viendo cuál va a ser el procedimiento para remover esta masa un poco grande que tengo", contó. Aunque por el momento no hay confirmación, podría no tratarse de un cáncer. "Tengo entendido que es benigno. Sin embargo, hay resultados encontrados: ese ha sido precisamente el problema de cuatro meses. Un reporte dice una cosa, otro dice otra cosa, no concuerdan; entonces, estamos hechos una pelota literalmente", sostuvo.

