Sebastián Ligarde habla de su tratamiento tras detectarle un tumor en el colon Luego de recibir el primer tratamiento médico, Sebastián Ligarde habla de cómo va su situación de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que Sebastián Ligarde tenía un tumor en el colon. Esto activó las alarmas porque el riesgo de sufrir un cáncer es muy elevada. Así, el actor inició el proceso correspondiente para atender esta complicada situación médica y da a conocer que se sometió a una operación para quitarse esta masa. "Después de muchos meses de estar esperando un diagnóstico, un pronóstico, un procedimiento para que me extirparan esta lesión, como le llaman médicos, por fin se pudo sacar [el tumor] y sin comprometer el cecum ni el colon de ninguna manera, que era la única preocupación que al quitarlo, se tuviera que quitar un pedazo de intestino o de cecum o de colon", explicó Ligarde al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Gracias a Dios todo salió sin complicaciones". El intérprete de Guillermo Memo López en la telenovela Quinceañera también reveló que ahora el tumor está siendo estudiado para determinar si es canceroso; de ocurrir, deberá realizar otra serie de procedimientos. Sin embargo, el famoso tiene confianza de que todo saldrá de la mejor forma. "Ahora, falta esperar el resultado de la patología que será en cinco o siete días", agregó. "Estoy en espera de los próximos resultados, que sé serán buenos". Sebastian Ligarde Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la cirugía, Sebastián Ligarde retomará sus compromisos profesionales, debido a que tiene una escuela de actuación que se ha convertido en su forma de vida desde hace años, cuando se fue a conocer a Estados Unidos. Aunque ha confesado que está abierto a la posibilidad de regresar al cine o la televisión.

