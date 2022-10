Actor de la telenovela Quinceañera enfrenta batalla contra un tumor ¿es cáncer? Sebastián Ligarde lleva varios meses sufriendo a causa un padecimiento importante y ahora da detalles al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, surgió el rumor de que Sebastián Ligarde estaba atravesando por un importante problema de salud. Ahora, el intérprete de Memo López en la telenovela Quinceañera revela que le detectaron un par de tumores en el colon. "Creo que a partir de los 60 años de edad, todos los seres debemos tener muchísima cautela con lo que hacemos con nuestro cuerpo, cuidarlo, estarlo checando", explicó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "A qué me refiero, me hicieron una colonoscopia, que me hice rutinaria, sin ningún síntoma, sin ningún nada de nada, yo nada más fui a hacérmela porque tenía 10 años de no hacérmela. Y resulta que me encontraron dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33", continuó. "Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra tiene como un cuello", continuó. "Llevamos cuatro meses con distintos endoscopistas, especialistas, viendo cuál va a ser el procedimiento para remover esta masa un poco grande que tengo. La otra de diez milímetros si la sacó en ese momento". El actor mencionó que de momento, los resultados sobre si el tumor tiene cáncer o no, aún se contraponen. "Tengo entendido que es beningno. Sin embargo, hay resultados encontrados; ese ha sido precisamente el problema de cuatro meses. Un reporte dice una cosa, otro dice otra cosa, no concuerdan; entonces, estamos hechos una pelota literalmente", mencionó. Sebastian Ligarde Sebastian Ligarde | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastián Ligarde asegura que si no se puede utilizar un método ambulatorio, tendrá que "ser en el quirófano"; así que continuará con el tratamiento correspondiente. "Todo lo que muchas veces vemos cómo desgracia, son bendiciones porque no sabemos si tenemos mañana. Todas las cosas que antes me angustiaban o preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significa que estoy vivo", mencionó con lágrimas en los ojos. "Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que ustedes amen y que todavía tengan la fuerza para hacer cosas, aunque esas cosas no les gusten".

