La nueva vida de Sebastián Caicedo en Medellín Además de gozar las mieles del amor junto a la empresaria colombiana, Julian Diez, Sebastián Caicedo se confiesa en una de las mejores etapas de su vida profesional Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastian Caicedo y Juliana Diez Sebastian Caicedo y Juliana Diez | Credit: Cortesía Sebastián Caicedo Montar bicicleta, ir a su iglesia y disfrutar de riquísimas cenas junto a su pareja Juliana Diez no es lo úncio que Sebastián Caicedo disfruta ahora que se ha establecido en Medellín, Colombia. "Todo el mundo estaba esperando ver al Sebastián después de terminar con Carmen [Villalobos] de loco, en bares, con viejas, rumbeando con alcohol eso no lo van a ver ni nunca lo verán", asegura el artista. "Soy un hombre muy centrado con los pies en la tierra hoy más que nunca", y agrega. "Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas". De hecho, Caicedo tiene en el tintero sustanciosos proyectos. "Voy a protagonizar una película con Erika de la Rosa que se está grabando en Guadalajara, México", cuenta orgulloso. "Y tengo otra película en Colombia, esa sí puede llegar a ganar premios". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Y Aún hay más señores. "Muy pronto voy a sacar mi marca, es algo muy bonito", promete. "Es para hombres y para mujeres". Hablando de hombres y mujeres, tan pleno y en paz se encuentra el actor, que aprovecha para aclarar que mantiene una excelente relación con su exesposa, de hecho, hasta siguen en contacto. "Lo que se viví con Carmen fue muy bonito y muy hermoso", asegura. "Ojalá y su relación sea bonita y que ella encuentre lo que esté buscando, que [Frederick] la trate como la princesa que es, que les vaya muy bien en la relación que están empezando".

