Sebastián Caicedo: "Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas" El actor colombiano y ex de Carmen Villalobos concedió una entrevista al conductor colombiano Carlos Ochoa en la que confirmó que tiene una nueva relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Mezcalent 2023 promete ser un año muy especial para Sebastián Caicedo. El actor colombiano tiene varios proyectos en puertas que lo tienen muy ilusionado. Así lo reveló el ex de Carmen Villalobos en una reciente entrevista con el conductor y periodista colombiano Carlos Ochoa. "Estoy creando mis marcas, no solo una sino otras, hice una película el año pasado, este año voy a hacer una película en México, vienen muchas cosas…", compartió ilusionado. "Cuando tengamos ya la primera [marca] lista el lanzamiento lo haré en mis redes sociales…, pero estamos trabajando con mucho cariño, con mucho amor, sobre todo buscando un producto que sea asequible para todas las personas, de muy buena calidad, que sea muy bonito", agregó. Respecto a la película que filmará en abril en México comentó: "Es una película rosa, se va a grabar en Guadalajara… [Estoy] muy feliz porque sigo abriendo mercado internacional. La gente sabe que trabajé más de 6 años allá con las series, así que pues muy, muy feliz de volver a mi México lindo y querido". Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo Aunque su nombre sonó en su día con mucha fuerza para participar en la tercera temporada de La casa de los famosos, que Telemundo estrenó recientemente, el actor no pudo ser más claro al respecto. "No [me llamaron], fue una expectativa", aclaró. "Pero la verdad creo que ahorita tenemos que estar concentrados en proyectos donde nos edifiquen más como personas, donde podamos tener algo más bonito que proyectar al mundo y en eso es en lo que estoy concentrado". Pero, ¿será que Caicedo está enamorado? "Enamorado, enamorado de Dios, ustedes lo saben, muy enamorado, muy entregado a mi fe, caminando de la mano de él que nos está trayendo cosas muy bonitas", señaló. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo "¿Y una nueva relación con alguien no te gustaría?", le preguntó el entrevistador. "Claro que sí", admitió él. "¿Pero te gustaría o ya la tienes?", quiso saber el periodista. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo "Ya la tengo", confirmó el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ochoa también quiso conocer cómo está viviendo Caicedo el hecho de que la gente viva tan pendiente de lo que hace a raíz de su separación de Villalobos. "Mientras las personas estén buscando lo bonito. Sabemos que este es un medio que la gente a veces se pega de las cosas. Solo les digo que la vida sigue, todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas, a ser felices", aseveró el intérprete de 41 años. "No quiero entrar en ese discurso de solo paz y amor, pero sí que bonito poder salir desde el amor de Dios adelante, simplemente tratemos de si hubiera sido usted todos tenemos derecho a salir adelante".

