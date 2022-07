Sebastián Caicedo sorprende con su nuevo trabajo y se confiesa: "Es verdad que duele" Después de un tiempo alejado de los focos, el actor colombiano ha hecho un paréntesis para compartir su nuevo trabajo. Reapareció ante las cámaras así de feliz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era el momento que muchos esperaban, especialmente sus fans. Y por fin se ha dado. Sebastián Caicedo ha complacido a todos con su nuevo trabajo actoral, una colaboración que ha pillado por sorpresa a sus seguidores quienes han celebrado verle una vez más. Los últimos meses para el actor colombiano están siendo de trabajo personal, de reflexión y de un cuidado absoluto de sí mismo. Así lo ha mostrado en sus redes con sus proyectos en sus tierras y con sus pensamientos compartidos. En medio de este momento de paz y reconocimiento interior, Sebastián ha vuelto a pisar una alfombra roja para presentar un proyecto muy diferente que le ha llenado de ilusión. Junto a sus compañeros, así de emocionado se mostraba con esta aventura. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo A diferencia de otros trabajos, no se trata de una telenovela ni un personaje televisivo. En esta ocasión, el intérprete de El señor de los cielos ha sido uno de los protagonistas de un video musical con el cantante Yelsid. Bajo el nombre de "Duele", Sebastián y el resto de actores de este clip, cuentan la historia de un desamor. En esta ocasión, no es precisamente el bueno del cuento y su personaje vive todo tipo de aventuras y desventuras. Para Sebastián, esta colaboración más que un trabajo ha sido un pasatiempo maravilloso ya que lo ha hecho con gente a la que aprecia mucho en lo personal. "¡Cuando trabajas con amigos no es trabajo!", escribía en sus historias de Instagram junto a unas imágenes con los compañeros. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo Una aparición que ha deleitado a sus fans, quienes estaban deseando verle de nuevo en acción frente a las cámaras. Sebastián ha dicho recientemente en una entrevista con la modelo española Mar Saura, que la actuación siempre entra en sus planes pero ha de ser en proyectos que le llenen y convenzan.

