Sebastián Caicedo sorprende con impactante cambio de imagen tras separación de Carmen Villalobos El actor ha causado revuelo, para bien, al mostrar su cambio de look y nuevo aspecto a tres meses de su separación. "Lo puso mucho más papasito" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando el pasado mes de mayo Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos confirmaron las sospechas de su separación, pilló a muchos por sorpresa. Formaban una de las parejas más queridas y duraderas del mundo del entretenimiento y costaba creer que le habían puesto fin a su unión. Ahora, cada uno por su lado, siguen avanzando en sus carreras y, sobre todo, en lo personal. Especialmente llamativa ha sido la transformación de Sebastián quien en sus últimas imágenes ha mostrado un cambio de imagen aplaudido por sus seguidoras femeninas. La separación, aseguran algunos, le ha sentado bien. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: (Photo by Victor Chavez/WireImage) "Esa separación lo puso mucho más papasito", "Radiante y bello", "Perfecto mijito", "Me enamoré", "Dios míoooo, cada día más bello", escribieron algunas fans reaccionando a un video reciente donde se muestra de lo más feliz y renovado. Su cambio va más allá de su aspecto físico, el cual se ve mejor que nunca, quizá, porque está conectado con el bienestar interior que siente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de sus frases motivadoras y reflexivas de los últimos tiempos, Sebastián ha contado los aprendizajes que ha tenido y que le han llevado a este punto estable, auténtico y balanceado de su vida. "No te olvides de disfrutar el camino que recorres, no siempre es hermoso, sin embargo, cada momento es irrepetible y la vida a diario te presenta situaciones que por más que tu mundo esté de cabeza siempre te sacan una sonrisa. Ámate, acéptate, fluye con la vida, y siempre de la mano de Dios", dice una de sus frases. El actor acaba de anunciar que se vienen proyectos, pero todavía no ha soltado prenda. Hasta ahora ha estado centrado en el mejor proyecto de todos, él mismo, y el resultado salta a la vista.

