Sebastián Caicedo sobre Carmen Villalobos: "La amaré toda mi vida [...], pero le deseo lo mejor y la vida sigue" El actor colombiano fue entrevistado este jueves por el conductor de televisión Carlos Ochoa, donde habló de su faceta como empresario e hizo referencia a su separación de Carmen Villalobos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 18 de julio, Carmen Villalobos confirmaba a través de las redes sociales que su historia de amor con Sebastián Caicedo había llegado a su fin: "Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos que lo mejor es tomar caminos diferentes". Unos días más tarde, el actor colombiano también enviaba un comunicado al respecto por medio de sus historias de Instagram: "Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay. Simplemente, como también ella lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor". Este jueves, en el marco del evento Colombiamoda, Caicedo fue entrevistado por el conductor de televisión colombiano y experto en telenovelas Carlos Ochoa –uno de los periodistas más queridos dentro del medio artístico colombiano–, donde ambos conversaron brevemente sobre sus nuevos proyectos. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo "¿Cómo va tu vida en Medellín?", le preguntó Ochoa. "[Es] una ciudad superemprendedora, que te acoge, que te llama a crear. Estoy ahorita, como te había contado la vez pasa, con mi emprendimiento, así que creo que me van a tener que aguantar un ratito por acá", expresó el actor de exitosas superseries de Telemundo como El señor de los cielos y El Chema, quien prefirió guardarse por el momento los detalles. Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es como un bebé, o sea como que tú estás ahí gestando y gestando y hasta que salga a la luz hablamos, pero va a ser muy bonito y sé que le va a gustar a todo el mundo", dijo. Sobre Carmen Villalobos Tal y como dejó claro en su día en el comunicado que envió, Caicedo confirmó que no dará más declaraciones sobre su separación de Villalobos y aseveró que siempre le deseará lo mejor. "Eso ya es el pasado. La amaré toda mi vida, está en mi corazón, pero le deseo en este momento lo mejor del mundo y pues la vida sigue", comentó al respecto el intérprete de 40 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Caicedo sobre Carmen Villalobos: "La amaré toda mi vida [...], pero le deseo lo mejor y la vida sigue"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.