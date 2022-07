Sebastián Caicedo rompe el silencio tras mensaje de Carmen Villalobos sobre su separación Después de que Carmen Villalobos diera a conocer públicamente que no era pareja de Sebastián Caicedo, el actor rompió el silencio Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos en Israel Carmen Villalobos en Israel | Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus La primera en confirmar que su relación estaba rota a través de un video en sus redes sociales fue Carmen Villalobos, minutos después, Sebastián Caicedo también se pronunció a través de su Instagram. "Vuela tan alto como puedas", escribió el actor colombiano con letras blancas sobre un fondo totalmente negro. Villalobos, por el contrario fue un poco más locuaz y compartió su sentir sobre esta etapa personal. "Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos", dijo la actriz en un video publicado en su Instagram. "Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos que lo mejor es tomar caminos diferentes". Mensaje de Sebastian Caicedo Mensaje de Sebastian Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo La realidad es que a pesar de no hacerlo público, desde hace meses la pareja demostró que habían tomado caminos diferentes. A Villalobos se le veía en eventos laborales y hasta celebrando su cumpleaños con amigas y sin su esposo. Al colombiano por su lado, se le veía compartiendo sus exploraciones rodeado de naturaleza en diversas fotografías que eran acompañadas de mensajes espirituales. "Hoy suelta y atraerás lo que mereces. Suelta lo que te preocupa. Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Sueltas los miedos. En cada momento que sientas que tú energía está bajita, repite las palabras mágicas: Perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba". Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo para no perturbar la "felicidad" de Caicedo, Villalobos, dejó claro en su grabación que pide respeto durante esta transición. "Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esa relación estas son las únicas declaraciones que daré", dijo. "Les doy las gracias a todos y los medios por estar en cada momento de mí vida". Villalobos y Caicedo se casaron en octubre del 2019 en Cartagena de Indias, Colombia, ciudad histórica donde la pareja estuvo acompañada de familiares, amigos y muchas estrellas con las que los actores compartieron en telenovelas como El final del paraíso (Telemundo) y otros programas de televisión.

