Tras casi dos años de separación, Sebastián Caicedo revela verdadero motivo del divorcio de Carmen Villalobos Luego de diversos rumores que circularon alrededor de la separación definitiva de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, el actor da a conocer la razón que llevó a esta decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras diez años de novios y tres de casado, en julio de 2022, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo anunciaron su divorcio. Ha pasado el tiempo y cada de uno de los famosos ha tomado su camino, la actriz mantiene una relación sentimental con Frederik Oldenburg, mientras el intérprete de Jaime de Jesús Rosales Huerta en la telenovela Las malcriadas tiene un romance con Juliana Diez. Pese a ello, el actor decidió romper el silencio y hablar por primera vez de la razón que llevó a la pareja a terminar. "Voy a decir algo que nunca he dicho en televisión ni en mis redes sociales, Dios lo puso en el corazón en este momento y lo quiero decir", expresó Caicedo en el programa de televisión Buen día, Colombia (RCN) "Mi relación anterior no era mala, al contrario, fue una relación hermosa, [Carmen Villalobos fue] una mujer maravillosa, una mujer que merece todo lo mejor en el mundo, profesionalmente es maravillosa, pero voy a decir qué faltó en esa relación, faltó a Dios en la mitad, por más que fuéramos a misa", agregó. "Esa bola de nieve que es pequeña va creciendo y se te sale de las manos. En ese momento, dices '¿En qué momento esto pasó?'". Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos en 2016 Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos en 2016 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastián Caicedo dejó claro que no un tema de fanatismo solo la manera como se quiere conducir a nivel personal. "En este momento yo quiero caminar con Dios, tener una bonita relación y que cuando haya diferencias, que ya las hay, porque no somos perfectos, en lugar de buscar esas ayudas en el exterior, refugiarte en lo que no es, viene Dios y te da las indicaciones correctas", concluyó.

