Sebastián Caicedo responde a quienes critican esta parte de su cara: "Esto lo voy a aclarar" A través de un video aclaratorio y desde el humor, el actor colombiano se dirigió a quienes le mandaron mensajes no muy agradables sobre ese rasgo de su rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Caicedo tiene claro que "el pasado ya pasó" y que "el futuro no ha llegado", así que toca enfocarse y vivir "al máximo el presente". En sus propias palabras, no hay nada que le interese más que el ahora. Centrado en sus nuevos y jugosos proyectos, de los que todavía no ha avanzado demasiado, hay algo que ha querido aclarar antes, siempre en buena onda y con sentido del humor. Ante las críticas producidas hacia una parte de su cara en estos días, el actor colombiano ha querido salir a la palestra para aclararlo todo. Poco dado a hablar de estas cosas, ha sentido necesario hacerlo para acabar con las especulaciones. Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo "Ustedes que me conocen saben que no me gusta hablar de ciertos temas o algún contenido que no va con mi esencia", empezó diciendo en una de sus historias de Instagram. Sin embargo, quiso poner un parón a algo de lo que se ha estado hablando últimamente y que nada tiene que ver con la realidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto lo voy a aclarar porque son muchísimos los comentarios que me han llegado sobre mis fosas nasales", dijo con un gesto divertido . "Cada vez que levanto la cabeza y se me ven mis fosas nasales pareciera que tengo un moquito, a ver, eso le puede pasar a cualquier persona, pero no es un moquito, son mis fosas nasales, aclarado el tema", prosiguió acercando la cámara hasta ese rasgo de su cara. No se trataba de ningún agente extraño, sino de la forma que tiene ese rasgo de Sebastián. Las reacciones a este mensaje no se hicieron esperar y con ellas un sinfín de piropos también. "Yo hasta las fosas nasales a ese hombre se las veo lindas", "Déjese el moco igual se le ve lindo a usted", bromearon algunos.

