Famosa empresaria dedica romántico mensaje público a Sebastián Caicedo El actor colombiano recibió unas amorosas palabras de Juliana Díez. "Eres una bendición en mi vida". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 termina para Sebastián Caicedo en la mejor compañía: la de su perrito Capuchino, el cual le fue recientemente entregado por su expareja, Carmen Villalobos, como parte del acuerdo de separación. El actor ha compartido radiante unas amorosas imágenes con el can, donde se nota la bonita unión que existe entre ellos. Esta no es la única prueba de cariño que ha recibido el artista estos días. La famosa empresaria Juliana Díez, también ha publicado esta semana un tierno mensaje dedicado a Sebastián. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo Unas románticas palabras de las que se desprende un cariño especial que muchos ya han bautizado con la palabra amor. "Eres una bendición en mi vida, la respuesta de Dios a muchas oraciones llenas de lágrimas. A través de ti puedo sentir el verdadero amor de Dios en mi vida. Dios bendiga tu vida mi amor", escribió Díez en sus historias de Instagram. A pesar de las especulaciones sobre un posible nuevo romance, el actor no se ha pronunciado al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿quién es Juliana? Es la directora de la marca de ropa Navissi, además de su co-fundadora, un producto hecho en Colombia, por y para la mujer. Tal y como ha compartido en sus redes sociales, la colombiana es una mujer muy espiritual, a juzgar por sus reflexivas publicaciones, amante de los viajes, el ejercicio, su trabajo y, sobre todo, su hijo. "Eres mi tesoro. Ser tu mamá y enseñarte del AMOR DE DIOS EN TU VIDA, será el mayor legado y herencia que te podré dejar", le escribió a su pequeño en su más reciente publicación desde la playa y en bikinazo. Una foto y un mensaje al que Sebastián reaccionó con un corazón y una llama de fuego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosa empresaria dedica romántico mensaje público a Sebastián Caicedo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.