Sebastián Caicedo reacciona al beso que se dieron Carmen Villalobos y Gregorio Pernía fuera del set de grabación El actor opinó sobre el beso que se dio su novia con El Titi fuera del set de grabación de la exitosa telenovela El final del paraíso. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El apasionado beso que se dieron Carmen Villalobos y Gregorio Pernía fuera del set de grabación de El final del paraíso como regalo a todos los fans de la pareja de Catalina y El Titi que no quedaron contentos con el desenlace que tuvo la exitosa saga de Telemundo revolucionó por completo la semana pasada las redes sociales. La grabación, que la actriz compartió a través de su perfil de Instagram, logró más 3 millones de visualizaciones y alrededor de 20 mil comentarios. Si bien la mayoría de los mensajes recibidos fueron positivos, no faltaron quienes criticaron el beso al considerarlo una falta de respeto hacia el esposo de Carmen aún cuando ambos dejaron claro que estaban en personaje. ¿Pero qué opina Sebastián Caicedo? Image zoom Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. “Hay gente que no lo entiende, hay gente que cree que ya terminaron las grabaciones y que por qué lo hacen. Yo lo entiendo perfectamente porque también soy actor entonces cuando Carmen me llama, no a pedirme permiso, a consultarme le dije ‘mi amor, hazlo tranquila, yo entiendo’”, aseguró el actor colombiano en una reciente entrevista para el programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, tras 11 años de relación, si algo no falta en la relación que han construido Carmen y Sebastián es la confianza. “No solo son 11 años de relación sino ya vamos a cumplir 20 años de carrera, entonces cuando ella me llama yo le digo ‘es que no hay ningún problema’”, reiteró. “Yo sé con qué mujer me casé y soy seguro también de mí”, aseveró. ¡Así se habla Sebastián! ¡Qué viva el amor bonito como el de ustedes! Advertisement

