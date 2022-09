El poderoso mensaje de Sebastián Caicedo tras separarse de Carmen Villalobos El actor, quien se encuentra en medio de nuevos proyectos profesionales, compartió un escrito desde el corazón que emocionó a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la tormenta llega la calma. Justo en ese momento es en el que se encuentra Sebastián Caicedo quien, desde la tranquilidad, acaba de compartir un pensamiento que define la situación que atraviesa. Atrás quedó la tristeza que supuso la separación de su pareja por más de una década, Carmen Villalobos. Un tema que prefiere dejar atrás. Su vida ha dado un giro de 180 grados, sobre todo en lo personal. Y no solo por su estado civil, sino por su transformación como ser humano. A través de sus redes ha compartido una reflexión de lo que ha aprendido en este periodo oscuro de su vida que ya recuperó su luz. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Mezcalent "Somos prioridad, ¡nunca una opción! ¡Y hoy más que nunca el es la mía! ¡De su mano siempre! ¡Que sea un gran fin de semana para todos!", escribió en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje que sin señalar a nadie, deja al descubierto lo que ha aprendido fruto de sus experiencias y vivencias más retadoras. El actor colombiano de 40 años acaba de estar en Miami desde donde ha anunciado que algo laboral se trae entre manos. De momento no ha desvelado el qué, lo que sí ha confirmado es que está lleno de ganas e ilusión. "No importa cuántas veces te digan que no puedes y que no lo vas a lograr. Sé fiel a tus metas, trabájalas duro con pasión y constancia, y nunca ¡NUNCA dejes de soñar!", advirtió a sus fans.

