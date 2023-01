Mientras Carmen Villalobos estrena romance, Sebastián Caicedo ríe y modela en sus redes sociales Así como Carmen Villalobos encontró el amor, su expareja Sebastián Caicedo se muestra pleno y feliz en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que anunció su separación de Carmen Villalobos en julio, Sebastián Caicedo ha dejado ver a través de sus redes sociales que vive una etapa de introspección y paz. Por ello, el anunció sobre el romance de su ex con el conductor Frederik Oldenburg, no pareció quitarle el sueño y se dejó ver en su Instagram modelando para una marca de lentes. "Si se visualiza, se materializa", escribió el actor junto a la grabación, en donde se le ve leyendo un libro de superación personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no ha sido la única publicación que el modelo ha compartido, además de ensalzar su fe por Dios con videos y mensajes, Caicedo se jacta de tener a su lado a un amor verdadero y fiel: Su perrito Capuchino, al que llama de cariño Capu. Sebastian Caicedo Sebastian Caicedo modela para marca de lentes | Credit: Instagram Sebastian Caicedo "Cambiar algo en mi vida más allá de cambiar, [sería] profundizar", dijo el artista a People en Español en octubre. "Cuando uno conoce a Dios y uno se da cuenta lo que quiere, [pues] ojalá pudiera cambiar la manera de profundizar y vivir con su ejemplo, sin ser fanático y ser cansón con las personas, pero sí quiero ser mejor ser humano, salir adelante y seguir siendo un soñador, creer en que todo lo puedo de la mano de Dios". ¿Y de la mano de la empresaria colombiana Juliana Diez? "Soy un hombre enamorado de la vida", dijo entonces sin hacer alusión a una pareja. "De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mientras Carmen Villalobos estrena romance, Sebastián Caicedo ríe y modela en sus redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.