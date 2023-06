¡Bombazo! Sebastián Caicedo anuncia su nuevo proyecto y será muy cerca de Carmen Villalobos Después de días de mucha incógnita, el actor dio a conocer feliz dónde y cuándo será su gran regreso a televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo Sus fans ya le echaban de menos en televisión. Pero su espera ya ha terminado. Sebastián Caicedo por fin ha revelado qué gran proyecto le trae de regreso a la pantalla chica. Primero anunciaba a sus seguidores que les tenía una importante noticia que contar, pero que sería a su debido momento. Pues ese momento ya ha llegado y ha generado la mayor de las alegrías en sus admiradores. No se trata de una telenovela, tampoco de una serie de Netflix ni una película. Es algo mucho más aventurero y atrevido que, además, le acerca a quien un día fuera su esposa, Carmen Villalobos. Así lo daba a conocer este viernes en sus redes sociales y, posteriormente, en diferentes medios. "Mi gente, ¡al fin se los puedo confirmar! Soy parte de Los 50, el nuevo y más ambicioso reality show de la TV", escribió emocionado junto a la foto que indica su participación junto a nuevos integrantes como Dania Méndez, Lambda García o Jéssica Coch. De esta manera, Sebastián coincide con su exesposa en la misma cadena, donde Carmen triunfa como conductora del reality Top Chef VIP 2. Durante su intervención en La mesa caliente, el actor colombiano, quien ya en su día participó en otros realities como Desafío Colombia y Exatlón Estados Unidos, no solo habló de su emoción por formar parte de este proyecto, sino también del cariño que le une a Carmen, a pesar de su separación como pareja. "Todos sabemos que la vida tiene giros, a veces tomamos caminos diferentes, la quiero, la aprecio, le deseo lo mejor, es una mujer increíble, muy talentosa que siempre va a tener un lugar en mi corazón", expresó sobre la que fue su pareja por 13 años. Ahora emprenden caminos personales por separado y han dado una nueva oportunidad al amor. Pero la profesión les vuelve a unir en Telemundo y con unos proyectos de gran envergadura.

