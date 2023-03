Novia de Sebastián Caicedo habla de su divorcio de Carmen Villalobos: "Yo no me metí en el matrimonio" Juliana Diez, la novia de Sebastián Caicedo, dice que ella no fue la causa del divorcio del actor y Carmen Villalobos. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juliana Diez, la novia de Sebastián Caicedo, asegura que ella no tuvo nada que ver en el divorcio del actor y Carmen Villalobos. "Mucha gente dice que yo me metí en el matrimonio, que él le fue infiel a ella conmigo y no es así. Es bonito cuando hay paz en tu corazón y cuando tú sabes que las cosas ocurrieron de una manera totalmente diferente", dijo la empresaria colombiana en un video que compartió en sus redes sociales. "Es lindo cuando hay gente a tu alrededor que fue testigo de esta historia, que ha sido tan especial y tan mágica desde el primer momento". Juliana Diez y su novio ambos dicho que se conocieron en una iglesia. Juliana reveló que salió a una cita romántica con Sebastián por primera vez el 22 de octubre, el día del cumpleaños de ella. "Yo venía de un proceso de separación, de divorcio, él también", dijo. "Fue muy intenso porque Dios permitió que en medio de nuestros procesos —donde Él venía sanando el corazón a cada uno de una manera individual— nos pudiéramos conocer", añadió Diez, quien es madre de un niño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastian Caicedo, Juliana Diez Duque y Carmen Villalobos Sebastian Caicedo, Juliana Diez Duque y Carmen Villalobos | Credit: Gabe Ginsberg/WireImage; Instagram/@july10z; John Parra/Telemundo via Getty Images "Los dos hemos decidido caminar, confiar y creerle a Dios en que Él puede restaurarnos", añadió la guapa rubia. Carmen Villalobos también ha vuelto a encontrar el amor en el presentador venezolano Frederik Oldenburg. "Conocer tu corazón ha sido uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado, amo reír a tu lado, orar, llorar, soñar, y sobre todo creer en las locuras que Dios pone en nuestros corazones", escribió Juliana Diez en Instagram junto a una foto de Caicedo. "Es hermoso poder amar sin miedo, y teniendo la certeza que Dios está al control de nuestras vidas".

