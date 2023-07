¡Sebastián Caicedo y su novia dan un paso más en su relación! Este ha sido su anuncio Casi 5 meses después de confirmar su romance, la pareja ha compartido en un video la importante decisión que han tomado. "Es un sueño hecho realidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastian Caicedo y Juliana Diez Sebastian Caicedo y Juliana Diez | Credit: Cortesía Sebastián Caicedo El pasado mes de febrero, concretamente el Día de los Enamorados, Sebastián Caicedo y Juliana Díez Duque gritaban al mundo su amor. A través de unas románticas imágenes en la playa, confirmaban su relación. "¡En tus tiempos señor!! ¡Que el amor, el respeto y la felicidad primen para todos! Amo caminar de la mano de Dios y de la tuya, Juliana", escribía el actor colombiano en este post de Instagram. Desde entonces tratan de mostrarse lo justo y necesario. Han sabido separar su vida como pareja de su faceta más pública. Sin embargo, este anuncio era importante compartirlo con sus seguidores pues, como ellos mismos han expresado, "es un sueño hecho realidad". Juliana Díez Juliana y el actor, Sebastián Caicedo | Credit: IG/Juliana Díez ¿Qué paso han decidido dar como pareja? Pues uno de mucho compromiso. Lo que comenzó a rondar en la cabeza de Sebastián ha conseguido materializarse y su pareja es parte esencial en este proceso. Juntos han anunciado dos proyectos fundamentales en su vida. Uno de ellos se dará cita el próximo 8 de julio, donde, a través de un taller imperdible, enseñarán a hombres y mujeres a cómo lograr el propósito deseado y dar forma a ese emprendimiento. "Si tú tienes un sueño, una idea, un anhelo, pero no sabes cómo empezar o empezaste pero quieres ir más allá, quieres darle un nuevo significado a tu proyecto o marca, este taller es para ti", afirmó July. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ahí es que viene la segunda buena noticia. El actor, de la mano de Juliana, acaba de presentar Abbazul, una marca de cosméticos que arranca con la mayor ilusión y un planteamiento muy distinto. "Es la muestra de lo que Dios puede hacer cuando un hombre y un hombre pueden hacer cuando se unen y creen en los sueños tan grandes que él deposita en el corazón de las personas", expresó Juliana, quien ha sido un pilar fundamental para Sebastián en este lanzamiento. "Ni la mujer está detrás del hombre ni el hombre de la mujer, van de la mano con un mismo objetivo, sacar adelante sus sueños y, sobre todo, de la manito de Papito Dios", añadió el actor encantado con lo que viene. En este video de presentación de su marca, la pareja abrió un poquito más su corazón y dio rienda suelta a sus sentimientos para hablar de lo que aman y admiran el uno del otro. "July es un corazón hermoso, siempre con ganas de ayudar, con un liderazgo increíble, lo que más me gusta es cómo empodera a las mujeres, cómo puede ayudar a esos corazoncitos rotos, darles su valor y ponerles en la verdadera posición donde deberían estar todas las mujeres", dijo enamorado. Juliana no se quedó atrás. "Es un hombre sumamente amoroso, respetuoso, muy noble y servicial, encontrar a personas con un corazón dispuesto a servir no es fácil... Es algo que me cautivó por completo", añadió. ¡Muchísimas felicidades!

